Suriye'de ABD üslerine roketli saldırı

Suriye'nin Deyr ez Zor ilindeki Ömer ve Kuniko petrol sahalarında bulunan ABD güçlerinin konuşlandığı iki askeri üsse saldırı düzenlendi.

SANA'ya bilgi veren bir kaynak, saldırının roketlerle yapıldığını, üslerin bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini dile getirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerine yönelik akşam saatlerinde yapılan saldırının ardında İran destekli grupların olduğunu ve "ABD'nin gereken karşılığı verdiğini" belirtti.