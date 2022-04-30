Suriye 'terör suçları' için af çıkardı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Cumartesi günü, Nisan ayı sonuna kadar "ölümle sonuçlananlar dışındaki terör suçları" için Suriyelilere af tanıyan bir kararname yayınladı. Esad, daha önce de kaçaklara, suçlulara ve muhalif savaşçılara benzer af tekliflerinde bulunmuştu.

Af, cezai kovuşturmadan muaflık sağlarken şahısların doğrudan zarar verdikleri mağdurlar tarafından gelecekte açılacak bireysel hukuk davalarından muaflık sağlamıyor.

Suriye, daha önce cihatçılara katılmamış asker kaçaklarına 2018'de af çıkartıp ülkeye dönmelerine izin verilirken, 2021'de kabahat ve çocuk suçları için bir başka genel af çıkartmıştı.

2011'de de Suriye'deki savaşın başında Esad, teslim olmaları karşılığında militanlara af teklif etti. Ancak bu teklif ABD tarafından reddedildi ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Victoria Nuland, militanlara Esad'ın teklifini görmezden gelmelerini ve savaşa devam etmelerini "tavsiye etti".