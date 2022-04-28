Suriye: İsrail, Türkiye ve ABD'den gelen saldırılara karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, hem Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı'na hitaben yazdığı bir mektupta, İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıyı kınadı.

İsrail'in Şam çevresine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldürülmüş, 3 kişiyse yaralanmıştı.

Söz konusu mektupta ayrıca İsrail'in saldırılarının "Suriye'deki savaşı uzatmak için terörist gruplara destek amacıyla" da gerçekleştirildiği ifade edildi. Mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye Arap Cumhuriyeti, bu açık saldırganlığı ve diğer Türk ve ABD saldırganlık eylemlerini kınıyor ve uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafından onaylanan uygun yollarla yanıt verme hakkını saklı tutuyor.”

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı "açık ve korkakça bir saldırı" olarak nitelendirirken BM ve BMGK'yı "İsrail suçlarını kınamaya ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilerek bu suçların durdurulmasını talep etmeye" çağırdı. Bakanlık saldırının, "ABD ve Türkiye'nin işgalci güçlerinin Suriye vatandaşlarına ve Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarıyla aynı zamana denk geldiğini" söyledi.