Soylu: 'Suriye'de savaşı biz mi çıkardık?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Bayrampaşa'da Yıldız Holding ile Deniz Feneri Derneği'nin 'Dünya Yetimler Günü' münasebetiyle düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada konuşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"3 yıl önce Sudan'a gittim, genç bir kız gördüm. Ne işin var burada dedim. "Öğretmenim, buradaki yetimlere bakmaya geldim" dedi. Bu yetimleri biz mi yetim bıraktık? Sudanlı yetimleri biz mi yetim bıraktık? Arakan Müslümanlarının yetimlerini mi biz mi yetim bıraktık? Suriye'de savaşı biz mi çıkardık? 2000'li yılların başında Afganistan'ı biz mi işgal ettik? Yemen'deki çatışmaları biz mi körüklüyoruz? Her savaştan sonra batının elde ettiği silah ve para. Sizin silahınızın da paranızın da canı çıksın. Siz önce aklınızı değiştirin. Çocukları sadece renklerinden değil diye Yunanistan sınırında dondurarak ölüme terk ettiler. Bize medeniyet vaazı yapanlar, bize tepeden bakanlar insanları tenleriyle, gözleriyle ayırdılar. Devlet bugün yetimlerine borcunu ödemektedir. İnsanlığın emaneti Anadolu coğrafyasındadır. Bu emaneti iyi taşımalıyız."