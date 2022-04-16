İçişleri Bakanı Soylu: Irak ve Suriye'yi Amerika'nın elinden kurtaracağız

İstanbul'daki AKP'li Esenler Belediyesi'nin düzenlediği “İyilik Fuarı” etkinliğinin açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, "Dünün Türkiyesinden bugünkü Türkiye daha iyi. Yarının Türkiyesi bugünkü Türkiye’den daha iyi olacak. Çünkü etrafımızda azap ve zulüm vermeye çalışanlar, bizi kardeşliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışanlara fırsat verilmeyecek" dedi.
'Ortadoğu'ya sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar'
Ortadoğu coğrafyasına sahip çıktıkları için eleştirildiklerini savunan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: