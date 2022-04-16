İçişleri Bakanı Soylu: Irak ve Suriye'yi Amerika'nın elinden kurtaracağız

İstanbul'daki AKP'li Esenler Belediyesi'nin düzenlediği “İyilik Fuarı” etkinliğinin açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, "Dünün Türkiyesinden bugünkü Türkiye daha iyi. Yarının Türkiyesi bugünkü Türkiye’den daha iyi olacak. Çünkü etrafımızda azap ve zulüm vermeye çalışanlar, bizi kardeşliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışanlara fırsat verilmeyecek" dedi.

'Ortadoğu'ya sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar'

Ortadoğu coğrafyasına sahip çıktıkları için eleştirildiklerini savunan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kim eleştirirse eleştirsin. İnsanlar orada annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetmesinler mi diyecektik? Yüzlerce yıldır bu coğrafyaya etrafımızdaki ülkelerden akın akın geliyoruz. Şimdi bu topraklarda bizim bir sorumluluğumuz daha var. Çok zengin, güçlü, kuvvetli olacağız ve dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa ve Batı gibi de yapmayacağız. Çocukların saçları, tenleri siyah diye ayırmayacağız. Bugün dünyanın her yerine yardım ediyoruz. Bangladeş’e, Afrika’ya kadar yardım ediyoruz. Biz değil, millet yardım ediyor. Biz milletimizin, devletimizin, ülkemizin yardımıyla onur duyuyoruz. Bugün bizim üzerimize gelmelerinin bir tek sebebi var, bizi birbirimizden, kardeşliğimizden, değerlerimizden ayıramıyorlar. Biz bugün Ukrayna’ya da Irak’a da Lübnan’a da yardım ediyoruz. Biz bugün Azerbaycan-Karabağ’da da varız. Elimizden Doğu Akdeniz’i çekip almak isteyenlere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Biz eski Türkiye değiliz. Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi de Irak’ı da kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz.”