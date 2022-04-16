AKP'nin 'güçlü' bakanı için bunlar söyleniyor: 'Seçimde AKP kaybederse kesin ayrı parti kurar'

AKP'nin "popüler" bir bakanı için "Seçimde AKP kaybederse, kesin ayrı parti kurar. 81 ilde anında teşkilatlanır. Parti kurmazsa ayakta kalamaz" yorumları yapıldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş, AKP'nin danışman kulislerinde konuşulanları aktardı:

"Medyanın büyük kesimi, “Peki iktidar blokunda neler oluyor?” sorusunu hiç gündeme getirmiyor. Biz biraz izlenim aktaralım. Moraller bozuk. Kimi, “Reisin cumhurbaşkanı seçilme şansı daha yüksek ama halk Meclis’te bize uyarı yapacak” noktasına kadar gelmiş. Bir televizyon programına çıkan AKP’li, “Milletimiz zor durumda, Ankara’nın Şenyuva bölgesinde internet dahi çekmiyor. Ne yapıyor bu firmalar?” diyor. Firmalardan hesabı CHP mi soracak, iktidarda kim var, kim sorumlu?

Halen danışmanlık kadrosunda, boş gezen bir eski tanıdık anlatıyor: “Bürokraside de işler değişti. Bir bölümü siyasi iktidarın değişeceğini düşünerek yeniden pozisyon alıyor. Çetele tutuyorlar. Yapılan hatalı işlemleri, yolsuzlukları muhalefet partilerine götürüyorlar.”

Kabinenin popüler, güçlü bir bakanı için yapılan yorum da şöyle: “Seçimde AKP kaybederse, kesin ayrı parti kurar. 81 ilde anında teşkilatlanır. Parti kurmazsa ayakta kalamaz.”

Yerel yönetimlere gelince... Eğer birleştirilmezse genel seçim bu konuda belirleyici olacak. AKP’li yerel yönetimler, çıkacak sonuca göre tavır belirleme niyetinde. AKP’nin kaybetmesi durumunda belediyelerin, partiden ayrılan yeni partilere yönelmesi büyük olasılık olarak görülüyor."