MHP'de Devlet Bahçeli'ye isyan mı yaşanıyor? Üst üste fotoğraf paylaşımı

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" sözlerinin ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Partiden kesin ihracı istenen Ersoy'a ilişkin dün dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın da bulunduğu bir grup milletvekili sosyal medyadan Baki Ersoy ile fotoğraflarını paylaştı.

Yönter, TBMM’de görüşmeler sırasında, Baki Ersoy ve bir grup MHP milletvekili ile olan fotoğrafını Facebook hesabından altına not düşmeden paylaştı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Ersoy’un da aralarında yer aldığı MHP’li milletvekillerinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Genel Başkan Yardımcısı Yönter’in, Atay’ın bu paylaşımını yeniden paylaşması dikkat çekti.

Yaşanan bu durum ya Bahçeli'ye isyan var ya da Ersoy affedildi yorumlarına neden oldu.