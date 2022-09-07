Suriye: İsrail'in Halep Havalimanı'na saldırısı savaş suçu

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Halep Havalimanı'nı vurmasını savaş suçu olarak gördüklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, havalimanını bir haftada ikinci defa hizmet dışı bırakan ve sivil altyapıyı hedef alan saldırının "uluslararası hukuk çerçevesinde savaş suçu olarak görüldüğü" belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam yönetiminin "topraklarını ve halkını her yolu kullanarak savunmak konusundaki meşru hakkını kullanacağını" ve "İsrail'in işgalci yetkililerinden hesap sorulması gerektiğini" belirtti.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in dün akşam Halep Havalimanı'nı hedef aldığını duyurmuştu. Pistin zarar görmesi nedeniyle Halep'ten yapılan uçuşların Şam'a yönlendirildiğini, Halep Havalimanı'nın Akdeniz üzerinden füzelerle hedef aldığı belirtilmişti.

SOHR'un haberine göre, İsrail'in Halep Uluslararası Havalimanı ve çevresini hedef alan hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.. Saldırıdan sonra havalimanı hizmet dışı kaldı. İsrail’in bir hafta içerisinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı.