Suriye devlet televizyonu: İsrail, Halep Havalimanı'na saldırdı

SANA'nın bildirdiğine göre İsrail'in gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucunda Halep Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldi.



Saldırı sonucu havalimanındaki kalkış pisti kullanılamaz hale gelirken füzelerin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'nin batısından ateşlendiği aktarıldı.

Bir haftadan kısa süre önce gerçekleşen başka bir İsrail hava saldırısında Halep'in güneybatısında bulunan Masyaf'taki Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi hedef alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen saldırıda iki sivilin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.