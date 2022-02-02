Suriye İdlib'te 2 çocuk donarak hayatını kaybetti

Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, bugün yaşamını yitirenlerden birinin iki aylık bebek, diğerinin yedi yaşındaki kız çocuğu olduğu belirtildi.

Bölgedeki insani yardım örgütleri ve sivil toplum kuruluşları hipotermi yani vücut ısısındaki tehlikeli düşüş ve pulmoner hemoraji yani akciğer kanaması sonucu onlarca çocukların bölgedeki hastanelerde hayatlarını kaybettiği duyuruldu.

OCHA, ocak ayındaki kötü hava koşulları nedeniyle en az 935 çadırın yıkıldığını, 9 binden fazla çadırın ise zarar gördüğünü aktardı.

Çadırlarda ısınmak için yakılan ateşlerin ölümcül yangınlara sebep olduğu söylenirken OCHA verilerine göre yıl başından bu yana Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda 68 yangın çıktığı bildirildi.

Çıkan yangınlarda ise ocak ayından itibaren 24 kişinin yaralandığı ve iki kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.