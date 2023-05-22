Suriye: Esad, Türk askerleri çekilmeden Erdoğan’la görüşmeyecek

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzeyinden çekilene kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeyeceğini söyledi.

RT Arapça’ya verdiği mülakatta “Şam, Suriye’de geniş topraklar işgal eden Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeyecektir” diyen Mikdad, cumhurbaşkanları arasında olası bir görüşmenin Türk askerlerinin tamamen çekilmesine bağlı olduğunun altını çizdi.

Marbuta Haber'in aktardığına göre Mikdad, Suudi Arabistan ve İran arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti..

‘Bölgenin kötülüğünü isteyenlerin’ ABD, İsrail ve müttefikleri olduğunu belirten Mikdad, Şam’ın Arap ülkeleri ile Tahran arasında daha fazla ilişki kurulmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Suriye’nin, Rusya’nın Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyonlarını’ desteklediğini de belirten Mikdad, Rus ordusunun ‘büyük zaferler elde ettiğini’ ifade etti.