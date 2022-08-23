Suriye: Donetsk ve Lugansk'la diplomatik ilişkilere hazırız

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya geldi.

TASS'ın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Suriye’nin Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile diplomatik ilişki kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

Mikdad, "Bu cumhuriyetlerden gelen herhangi bir talebi ciddiye alacağız. Şam yönetimi, resmi olarak diplomatik ilişkiler kurmak için cumhuriyetlerin liderlerinin temsilcileriyle müzakerelere devam ediyor" dedi.

Rusya'dan teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Rusya'ya desteği ve Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıması dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Lavrov, "Rusya, terörizme karşı savaşta, toprak bütünlüğünü geri kazanma mücadelesinde Suriye Arap Cumhuriyeti ile dayanışmasını tam da bu sağlam uluslararası yasal temel üzerinde göstermektedir. Suriye, özel askeri harekatımız konusunda Rusya ile dayanışma gösteriyor. Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını ve egemenliğini tanımasını takdir ettik" açıklamasını yaptı.

Suriye'den bağımsızlığı tanıma adımı

Suriye Haziran ayının sonunda, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıdığını açıklamıştı.

Suriye'nin açıklamasının ardından Ukrayna hükümeti de ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmişti. Suriye de karşılık olarak Ukrayna'yla diplomatik ilişkilerini kesti.