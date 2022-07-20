Suriye Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesti

Suriye Dışişleri Bakanlığı "mütekabiliyet ilkesi" gereği Kiev ile olan ilişkileri kestiklerini duyurdu.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Şam hükümeti tarafından tanınmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ile Suriye arasında artık ilişkiler olmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Al Jazeera'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı da söz konusu adıma karşılık Kiev'deki büyükelçiliğin faaliyetlerinin sonlandığı ve diplomatik ilişkilerin koparıldığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu gelişme, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad'ın İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Rusya, İran ve Türkiye üçlü zirvesinin ardından İranlı yetkililerle bir araya gelmesinden sonra yaşandı.

Suriye daha önce Gürcistan'ın saldırısının ardından Rusya'nın garantörlük yaptığı Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlıklarını da tanımıştı.