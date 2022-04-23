Suriye Dışişleri Bakanlığı: Türkiye hükumetiyle hiçbir görüşme yapılmadı

Suriye resmi haber ajansı SANA Suriye Dışişleri Bakanlığı’nda resmi bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye’de Suriye’yle hükumetler arası düzeyde güvenlik ve politik alanlarda görüşmelerin düzenlendiğine dair iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamalarının devamında Suriye’yle "teröre karşı mücadele konusunda işbirliği olanağına dair açıklamaları" yalanlayarak mevcut koşullar içinde bir işbirliğin söz konusu olmayacağını belirtti.

Suriyeli yetkili iki ülke arasında resmi düzeyde her hangi bir görüşmenin olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Hürriyet gazetesinde çıkan bir yazıda Türkiyeli yetkililerin Suriye hükumetiyle ilişkilerin normalleşmesi için ön müzakereler ve görüşmeler aşamasında olduğunu iddia edilmişti.