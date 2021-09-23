Suriye Dışişleri Bakanı: ABD yaptırımları Suriye halkını boğuyor

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Sputnik International'a verdiği demeçte, ABD'nin uyguladığı yaptırımların ülkedeki insanları boğduğuna dikkat çekerken insani durum kötüleşmeye devam ettiğini ifadae etti. Bakan, uluslararası toplumun Suriye'ye yardımını artırması gerektiğini söyledi.

Mekdad, Çarşamba günü verdiği demeçte Suriye'ye insani yardımı hızlandırıp artırmaması gerektiği sorulduğunda, "Kesinlikle evet, çünkü ABD'nin uyguladığı yaptırımlar Suriye halkını boğuyor" dedi.

'Kanser ve koronavirüs tedavisi için ilaç bulamıyoruz'

Ülkede yoksulluğun ve ilaç kıtlığının arttığını ifade eden bakan, "Dikkat çekici bir şekilde kanserden, başka hastalıklardan, hatta koronavirüsten muzdarip insanları tedavi edecek ilacı bile bulamıyoruz." dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Genel Kurul oturum aralarında "çok iyi bir görüşme" yapacağını ve Şam'ın BM sistemiyle daha iyi ilişkiler beklediğini ileteceğini söyledi.

Mekdad, iki ülke arasındaki ilişkileri ve koordinasyonu görüşmek üzere BM Genel Kurulu oturumunun oturum aralarında Rusya Dışışleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeyi planladığını da kaydetti.

Mekdad Çarşamba günü verdiği demeçte ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la henüz bir görüşme planı olmadığını da sözlerine ekledi.

2019'un sonlarında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ekonomisinin neredeyse tüm alanlarını hedef alan Sezar Yasası'nı imzaladı. Yasa o zamandan beri Suriye'yle iş yapan bir dizi yerli ve yabancı şirkete ve kişiye yaptırım uygulayarak Orta Doğu ülkesini 2011'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana en kötü sosyoekonomik krizine sürükledi.