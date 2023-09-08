Suriye Dışişleri: ABD heyetinin Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyareti ülke egemenliğinin ihlalidir

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlığındaki Amerikan heyetinin kuzeydoğu Suriye'ye yaptığı ziyaretin ülke egemenliğinin ihlali olduğu belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre açıklamada, “ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlığındaki Amerikan heyetinin yakın zamanda Suriye'nin kuzeydoğusuna yasadışı girişi ve ayrılıkçı gruplarla yaptığı görüşmeler, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukuk ilkelerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusundaki kararlarının ağır bir ihlalidir” denildi.

Daha önce Goldrich liderliğindeki bir ABD heyeti, bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla kuzeydoğu Suriye'de Kürt güçleri, Suriyeli muhalifler ve yerel aşiret liderleriyle bir araya gelmişti.