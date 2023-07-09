Suriye, BBC'nin basın akreditasyonunu iptal etti

Suriye Enformasyon Bakanlığı, İngiltere'nin kamu yayın kuruluşu BBC'nin Suriye hakkında "taraflı ve yalan haber" yaptığı gerekçesiyle kuruluşun basın akreditasyonunu sona erdirdi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın açıklaması, BBC Arapça'nın Suriye ordusu ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aile üyelerinin milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticaretiyle bağlantıları olduğunu iddia eden bir belgesel yayınlamasından birkaç gün sonra yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada BBC'nin "terör örgütlerinin ve Suriye'ye düşman olanların ifadelerine ve tanıklıklarına dayanan yanıltıcı haberler yayınladığına dair defalarca uyarıldığı", basın akreditasyonunun iptali kararının bu uyarılardan sonra alındığı belirtildi.

BBC'nin Suriye'deki muhabirleri ile kameramanının da akreditasyonları iptal edildi. BBC ise yaptığı açıklamada Arap izleyicileri için "tarafsız haber sunmaya devam edeceğini" kaydetti.