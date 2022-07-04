Suriye: ABD ve Türkiye cihatçıları Ukrayna'ya taşıdı, elimizde kanıtlar var

Suriye'nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi Riad Haddad, TASS'a verdiği demeçte, Batı ülkeleri ve Türkiye'nin Ukrayna'ya IŞİD ve El Nusra militanlarını gönderdiğini öne sürdü.

Haddad, "ABD, Batı ve Türkiye'nin terör örgütleri IŞİD ve Nusra Cephesi militanlarını İdlib'den Ukrayna'ya göndermesine şaşırmıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu trafiğe ilişkin ellerine veriler olduğunu iddia eden Suriyeli diplomat, "Çünkü bu gruplar farklı adlandırılsalar da, ancak bunlar Batı'nın barışçıl halklara karşı kullandığı araçlar. Böyle bir politikanın küresel güvenlik için doğuracağı olumsuz sonuçları fark etmeden, Ukrayna'yı bu şekilde teröristler ve paralı askerler için bir merkez haline getiriyorlar" şeklinde konuştu.

Daha önce, Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı sözcüsü Sergey İvanov, ABD'nin aktif olarak IŞİD militanlarını Ukrayna'daki çatışmalara paralı asker olarak işe aldığını öne sürmüştü.