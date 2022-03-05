Sputnik: 'Ukrayna, Suriyeli militanları çatışmalara dahil etmek istiyor'

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanlarının, Türkiye istihbaratından görevlilerle birlikte Suriye'nin İdlib kentine giderek bölgedeki militanlarla görüştüğü, Ukrayna'daki çatışmalara militanları dahil etmek istedikleri iddia edildi.

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna istihbaratından görevliler Türkiye istihbaratından görevlilerle birlikte Suriye'deki militanları ziyaret etti. Ukrayna tarafının, Suriyeli militanları Ukrayna'ya getirip Rusya'ya karşı kullanmak istedikleri ifade edildi.

Sputnik'in görüştü askeri ve diplomatik bir kaynağa göre, Ukrayna Güvenlik Servisi'nden üç görevli Türkiye istihbaratından görevlilerle birlikte 4 Şubat'ta Türkiye tarafından kontrol edilen Suriye'deki Afrin ve Azaz bölgelerine gitti.

Sputnik'in görüştüğü kaynak, Suriye Ulusal Ordusu'nun bir parçası olan Harkat Saurin birliğinin ve diğer silahlı militanların üslerinin ziyaret edildiğini, burada Sultan Murat Tümeni ve Liva el-Muattasım komutanlarıyla da görüşüldüğünü söyledi.

Suriyeli cihatçıların Ukrayna'nın savunma kuvvetlerine dahil edilme olasılığının görüşüldüğünü ifade edildi.