Suriye: ABD askerlerini derhal ülkeden çekmeli

Suriye hükümeti, ABD askerlerinin bulunduğu bir üssün yakınlarına roket saldırısı düzenlendikten sadece bir gün sonra, ABD’den askeri güçlerini "derhal ve koşulsuz olarak ülkeden çekmesini” talep etti.

ABD’nin Suriye’de, çoğunlukla güneydeki At-Tanf üssü ile ülkenin doğusundaki petrol sahaları arasında yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin ülkedeki varlığını yasa dışı kabul ederek, ülkeden ayrılmalarını talep etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Amerikan tarafı, Suriye topraklarında yasadışı olarak bulunan askeri güçlerini derhal ve koşulsuz olarak geri çekmeli, Suriye petrolünü ve buğdayını çalmaktan ve kaçakçılık yapmaktan vazgeçmeli. Yasadışı silahlı grupları desteklememeli” ifadeleri yer aldı.