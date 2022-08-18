Esad'dan 'ekonomik teşvik' kararnamesi: Türkiye'nin pilot bölge istediği iddia edilmişti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep, Homs ve Deyrezzor eyaletlerinde eski ve tarihi çarşılar da dahil olmak üzere her türlü ekonomik faaliyet sahiplerine destek sağlayan teşvik paketini içeren bir kararname yayımladı.

SANA'nın haberine göre, kararnameyle birlikte bu üç eyalette eski şehrin idari sınırları içinde her türlü ekonomik faaliyette bulunan kişiler için "destekleyici bir ortam" yaratılacak.

'Daha önce görülmemiş kolaylıklar'

Bu bölgelerde ticari işletmesi, atölyesi, dükkanı ve konutu bulunanlar, 2023 yılının sonuna kadar her türlü vergiden muaf tutulacak.

Muafiyet, bu idari bölgelerde yer alan ve birçoğu iç savaşta hasar gören tarihi kapalı çarşılarda dükkanı bulunanları da kapsayacak. Haberde teşvik paketi, "daha önceden görülmemiş kolaylıklar" olarak tanımlandı.

Kararnamede, "Bu muafiyetler ve kolaylıklar, eski ve miras pazarlarında üretimin, işin, endüstrinin ve ticari hareketin geri dönüşünü desteklemektedir. Eski şehirlere ekonomik hayatın dönüşüne hazırlık olarak dönüşlerini hızlandırmak için geri dönen ve mağazalarını işletenlere finansal ayrıcalıklar sağlayacaktır" denildi.

'Türkiye pilot bölgeler istedi' iddiası

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, Esad yönetiminin Türkiye'den beş şartı olduğunu öne sürmüştü. Bu şartlar arasında sınırların tesliminin yanı sıra Cilvegözü-Şam arasında ticari koridorun sayılması dikkat çekmişti.

Haberde, Türkiye'nin "PKK ile YPG'nin temizlenmesini ve Suriyelilerin güvenli dönüşünü talep ettiği" aktarılmıştı.

Ayrıca Türkiye'nin Şam yönetiminden "ilk aşamada Humus, Şam ve Halep’in güvenli ve onurlu dönüşler için pilot bölge olmasını ve daha sonra bu çerçevenin genişletilmesini" talep ettiği belirtilmişti.