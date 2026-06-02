Süreç için 9 maddelik yasa hazırlığı: Silah bırakan PKK'ye bir yıl süre, siyasete 5 yıl yasak iddiası

İmralı süreci kapsamında uzun süredir gündemde olan yasal düzenleme için hazırlıkların hızlandığı belirtildi.

Bayram öncesinde güvenlik bürokrasisi ile Abdullah Öcalan ve PKK arasında görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin ardından 8 ya da 9 maddeden oluşacak bir çerçeve yasanın Meclis’e sunulmasının beklendiği ifade edildi.

İktidar yandaşı Türkiye gazetesine dayandırılan habere göre PKK, güvenlik bürokrasisine bir takvim ve yol haritası sundu. Güvenlik birimlerinin hazırlayacağı raporun ardından düzenlemenin AKP içinde değerlendirileceği, ardından Meclis gündemine taşınabileceği belirtildi.

Kimlerin yararlanacağı belirlenecek

Hazırlanan düzenlemede, silah bırakan örgütün tanımı, yasanın kapsamı ve kimlerin bu yasadan yararlanabileceğine ilişkin hükümler yer alacak. Örgütün feshedilmesinin ardından PKK üyeleri hakkında yürütülecek soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin hangi hukuki çerçevede ele alınacağı da düzenleme kapsamında netleştirilecek.

Taslakta, suça karışanlarla karışmayanlar arasında ayrım yapılması öngörülüyor. Buna göre, örgüt mensuplarına yasadan yararlanabilmeleri için belirli bir süre tanınacak. AKP’nin bu sürenin bir yıl olması yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Bu süre içinde silah bırakarak Türkiye’ye dönen örgüt mensuplarının düzenlemeden yararlanmasının önü açılacak. Örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenlemenin ise şimdilik gündemde olmadığı ifade edildi.

Yöneticiler için üçüncü ülke seçeneği

Güvenlik kaynaklarının değerlendirmesine göre, örgüt içinde bulunan 8 ila 10 bin kişi ile yaklaşık 200 yöneticinin önemli bir bölümü Türkiye’ye dönmek yerine üçüncü ülkelere gitmeyi tercih edebilir.

Siyaset için 5 yıl yasak gündemde

DEM Parti’nin, örgüt mensuplarının siyaset yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik talebine AKP’nin sıcak bakmadığı belirtildi. Parti kaynaklarına göre, yasadan yararlanacak kişiler için beş yıl süreyle siyasi yasak uygulanması değerlendiriliyor.