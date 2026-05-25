PKK: CHP merkezine saldırı sürece yönelik bir sabotajdır, tüm siyasi alana yöneleceği açıktır

Fesih ve silah bırakma kararı alan PKK, "Apocu Hareket Yönetimi" imzasıyla yaptığı açıklamada, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ve dün parti genel merkezinin polis baskınıyla boşaltılmasına tepki gösterdi.

Yaşananların "Barış ve demokratik toplum sürecine bir sabotaj ve provokasyon" olarak nitelendirildiği açıklamada, "AKP iktidarı barış ve demokratik toplum sürecini araçsallaştırıyor, kendi parti çıkarı için kullanıyor, diyenlere kim yanlış söylüyorsunuz diyebilir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca AKP-MHP iktidarına "sürece ciddi ve sorumlu yaklaşılması" ve "Çözüm için gerekli adımların gecikmeden atılması" çağrısında bulunuldu.

'CHP'ye saldırının tüm siyasi alana yöneleceği açıktır'

Müdahalenin aksine CHP'ye "çözüm" sürecinde aktif rol alması için alan açılması gerektiğini kaydeden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de 100 yıllık Kürt sorununun çözümünde CHP’ye rol verilmesi gerekirken, CHP’ye bu yönelim Kürt sorununda çözüm anlayışının olmadığı düşüncesini güçlendirmektedir. Rêber Apo, Kürt Özgürlük Hareketine silahlı mücadeleyi bıraktırıp demokratik siyasal mücadele içine sokmaya çalışırken, demokratik siyasete yönelik bir saldırı yapılmıştır. Bu saldırı barış ve demokratik toplum sürecine bir sabotaj ve provokasyon olarak değerlendirilirse; böyle değerlendirme yapanlara kim yanlış söylüyorsunuz, diyebilir. CHP’ye yönelik böyle bir saldırının tüm siyasi alana yöneleceği de açıktır."

'İktidara medyası adımlar atmadığımızı söyleyerek toplumu yanıltmaya çalıştı'

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın statüsünün belirlenmediği, serbest çalışabileceği koşulların sağlanmadığı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dile getirdiği "umut hakkının" tanınmadığı belirtildi.

Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsüne dair "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü" önerisinin hatırlatıldığı açıklamada, "27 Mart’ta İmralı’da yapılan görüşmede devletin nisan ayında yasalar hazırlayacağı belirtilmişti. Bu yasaların süreci ilerletmesini sağlayacak biçimde olması için Rêber Apo ve Hareketimizle görüşmeler yapılacaktı. Ancak yasalar gündeme girmediği gibi, Rêber Apo ile 2 aya yakın görüşme yaptırılmadı. Hem Rêber Apo üzerinde tecrit uygulandı hem de iktidara yakın basın Hareketimizin adımlar atmadığı gibi propagandalar yaparak toplumu yanıltmaya çalıştı" ifadelerine yer verildi.

Bahçeli'ye de tepki gösterildi: 'Çözüm iradesi tartışmalı'

Bahçeli, 18 Mayıs'ta Türkgün gazetesine verdiği demecinde statü talebine rağmen Öcalan'ın "mahkumiyet halinin saklı kalacağını" söylemişti.

Bu açıklamaya tepki gösteren PKK yönetimi, "Sadece hukuki meşruiyeti olanlar siyaset yapabilir, denilerek Rêber Apo ve Özgürlük Hareketi üyelerinin siyaset yapamayacağı ifade edilmiştir. Bu yaklaşım demokratikleşme temelinde Kürt sorununu çözme iradesinin olup olmadığı konusunu tartışmalı hale getirmektir" dedi.

Beklenen yasal düzenlemelerin iki yıla yakın zamandır yapılmadığı belirtilen açıklamada, AKP-MHP iktidarına adım atılması çağrısı yapılarak şunlar kaydedildi: