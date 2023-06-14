Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada AKP'nin enflasyon sebebiyle yapmak zorunda olduğu zammı lutüf olarak sunduğunu söyledi.

Karabat, "Sürdürülebilir yoksulluğun adı asgari ücret oldu" ifadesini kullandı. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların sayısının arttığına dikkat çeken Karabat, çalışan her iki kişiden birinin asgari ücret aldığını hatırlattı. Karabat, asgari ücretli çalışan sayısının Avrupa ülkelerinde daha düşük oranlarda olduğuna vurguda bulundu.

CHP'li Karabat Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnsanca bir yaşam için Türkiye'nin asgari ücreti konuşmaması gerekiyor. Çalışan 2 kişiden biri asgari ücret alıyor. 400 dolar olsa ne olur, 500 olsa ne olur... Asgari ücret ile bir gelecek kurulamaz. Sürdürülebilir yoksulluğun adı asgari ücret oldu ve AKP 6 ayda bir enflasyon nedeniyle yaptığı zammı lütuf olarak sunuyor. Bu bir siyasi tercih ve AKP bunu sistematik olarak uyguluyor. İşçiler asgari ücrete mahkum ediliyor ve başka yardımlar veriliyor."

‘AB’de asgari ücret ile çalışan ortalaması yüzde 9’

"Türkiye'de emekçiler çok daha fazlasını hak ediyor. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli çalışma oranının %37 olduğunu söylemişti. DİSK verilerine göre ise bu oran %57 seviyesinde. Asgari ücretin %10 fazlasına kadar maaş alanların oranı da %65'i buluyor. Peki bizi kıskanan Avrupa'da durum ne? Hollanda: %3 Almanya: %5 Fransa: %8 İrlanda: %11 Bulgaristan: %14 Polonya: %17 Romanya: %21 Avrupa Birliği ortalaması: %9."

‘Ucuz iş gücümüzü ihraç ediyoruz’

"İhracatçılar diyor ki 'Asgari ücret 400 doları geçmesin.' Çünkü toplam ihracatın sadece %3'ü yüksek katma değerli. Geri kalanını ben size söyleyeyim. En fazla ucuz iş gücümüzü ihraç ediyoruz. Sonra hammaddemizi ve enerjimizi... Asgari ücret sembolik bir rakam olmalı ve çalışanlar tecrübesi ile eğitimine göre bunun üzerinde maaş almalı. Ancak AKP, yoksulluğu kontrol etmek için asgari ücreti genel maaş seviyesine getirmeye çalışıyor."