Sürat Kargo satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo ve Sürat Lojistik’i elden çıkarmak için harekete geçti. TMSF’nin aldığı satış kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla TMSF'nin kayyım olarak atandığı belirtilen ilanda, her iki şirketin 'Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' adı altında satışına karar verildiği ifade edildi. Satış için muhammen bedel ise 325 milyon TL olarak belirlendi.

Kapalı zarf usulü ihale bugün saat 14.30'da İstanbul'da yapılacak.

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'e 'FETÖ bağlantıları' iddiasıyla Aralık 2015'te kayyım atanmıştı.