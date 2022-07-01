Şüpheli şekilde 'yüksekten düşme': Bir çocuk yaşamını yitirdi, biri ağır yaralı

Siirt’te şüpheli bir şekilde evin balkonundan düşen 14 yaşındaki kız çocuk yaşamını yitirirken, Batman’da şüpheli bir şekilde düşen 16 yaşındaki kız çocuğu ise ağır yaralandı.

Mezopotamya'nın haberine göre, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 5’inci katında ailesiyle oturan 14 yaşındaki B.Ö. adındaki kız çocuğu şüpheli bir şekilde evin balkonundan düşerek, yaşamını yitirdi. Çevredeki yurttaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Batman’da ise Kültür Mahallesi’nde 16 yaşındaki kız çocuğu, 4’üncü kattaki evin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sözleşmesi’nden 1 Temmuz 2021 tarihinde çekilme kararıyla birlikte şüpheli kadın ve çocuk ölümlerinde ciddi artış oldu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve JINNEWS’in derlediği verilere göre, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının alındığı 1 Temmuz 2021 tarihinden bu yana 206 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunurken, ölümlerin çoğu "yüksekten düşme" ve "intihar" olarak kayıtlara geçti.