Pınar Gültekin davasında yeni gelişme

Pınar Gültekin davasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemece verilen “haksız tahrik indirimi” ile “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirak’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından verilen beraat kararlarının bozulması için istinafa başvurmuştu. İstinaf başvurusunun ayrıntıları ortaya çıktı.

'Usul ve yasaya aykırıdır'

Pınar Gültekin cinayeti davasıyla ilgili savcılığın itirazının yer aldığı istinaf başvurusunda “Sanık Cemal Metin Avcı hakkında, TCK'nın 82/1-b maddesinin uygulanmaması suretiyle ‘haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan verilen mahkumiyet hükmü ile Sanık Mertcan AVCI hakkında, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirak’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından verilen beraat hükmü usul ve yasaya aykırıdır” denildi.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmüş, kardeşi Mert Avcı hakkında ise beraat kararı verilmişti.