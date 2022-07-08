Şüpheli şekilde 'yüksekten düşme': Bir çocuk daha yaşamını yitirdi

Olay dün akşam saatlerinde, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Bahar Berber iddiaya göre, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Berber, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan Bahar Berber'in cenazesi, Bahçecik Mezarlığı’na defnedildi.

Son dönemde çok sayıda kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunurken, ölümlerin bir bölümü ise "yüksekten düşme" ve "intihar" olarak kayıtlara geçti.