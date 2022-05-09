Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.

Eski öğrencisinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Twente teknik heyeti sorumlusu Jan Streuer, "İnanılmaz bir haber. Bu yaşta hayatını kaybetmiş olması çok üzücü. Gerçekten korkunç. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Ölüm sebebi henüz açıklanmadı

Genç yaşta yaşamını yitiren Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Jody Lukoki son olarak formasını giydiği Twente'den Şubat ayında ayrılmıştı.