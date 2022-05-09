Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlattı.
TFF tarafından yapılan açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Derbide kripto para... TFF soruşturma başlattı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kripto para atışı ile başladı. İki takımın kaptanına bir anlamda 'Bitcoin mi Ethereum mu' sorusu yöneltildi.
Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlattı.
TFF tarafından yapılan açıklama şöyle: