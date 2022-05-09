Derbide kripto para... TFF soruşturma başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlattı.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır."