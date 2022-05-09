Küme düşme hattını karıştıran ilginç gol: Kaleci ofsayt sanınca olanlar oldu...

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Kocaelispor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede Kocaelispor, 45+4. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Taş'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Ahmet İlhan Özek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.

Müsabakanın 65. dakikasında ceza sahasına yerden çevrilen topa gelişine vuran Recep Aydın fileleri havalandırdı ve Altınordu 2-1 öne geçti.

Kaleci ofsayt sandı, Kolovos cezayı kesti

Karşılaşmada son anlara girilirken Altınordu kalecisinin büyük hatası sonrası Kocaelispor golü bularak skoru 2-2 yaptı.

Maçın 86. dakikasında Altınordu kalecisi ofsayt kullanacağını zannederek topu yere bıraktı, o sırada ofsayttan doğan bir serbest vuruş söz konusu olmadığı için Kolovos gelip topu ağlara gönderdi.

Hakemden gol nizami kararı

Gol sonrası Kocaelisporlu oyuncular büyük sevinç yaşarken Altınordu cephesi ise hakem Ali Palabıyık'a itiraz etti.

Hakem Ali Palabıyık ise golün nizami olduğunu belirtip orta noktayı gösterdi.

Ligde Altınordu 42 puanla 15. sırada bulunurken, Kocaelispor 41 puanla 17. sırada yer alıyor. İki takımda küme düşme hattında yer alıyor.