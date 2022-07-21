Süper Lig'e yükselmenin yolu değişti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de Play-Off sisteminin değiştirilmesine karar verdi.

Yönetin Kurulu'nun toplantısında alınan karara göre, sezon sonunda ligi ilk iki sırada bitiren takımların doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükseleceği Spor Toto 1. Lig'de Play-Off sistemi şu şekilde uygulanacak: