Çaykur Rizespor kadın futbol takımını kapattı: 'Bu yönetim kadınlara karşı'

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de mücadele eden kadın futbol takımı kapatıldı. Kulübün geçen ay başkanlığına seçilen İbrahim Turgut takımı dağıtırken kararla ilgili açıklama yapmadı.

Önceki başkan Tahir Kıran tarafından kurulan takımda 3 Amerikalı, 2 Azeri ile birlikte toplam 24 kadın futbol oynuyordu.

Kadın futbol takımının teknik direktörü Mutlucan Zavotçu, “Bizlere herhangi bir somut gerekçe sunulmadan kadın futbol takımımızın kulübü kapatıldı. Bildiğimiz bir tek şey, takımın ekonomik nedenlerden dolayı çalışmalarına son verildiği şeklinde. Tahir Kıran başkanlıktan ayrılınca yeni yönetim böyle bir tercihte bulundu. Bana da saygı duymak düşerdi. Şu dönemde Süper Lig takımlarının hepsi kadın şubesi açarken, ÇAYKUR Rizespor’un da güzel bir kadrosu varken kapatılması üzücü oldu. Yarın öbür gün takım Süper Lig’e çıktığı zaman kadın takımını yeniden kurmak zorunda kalacaklar. Bu kez daha büyük bir maliyetle kulüp karşı karşıya kalacak” dedi.

Kapatılan kadın futbol takımının oyuncularından Gül Kaplan ise "Koskoca ÇAYKUR Rizespor, koskoca Rize, Cumhurbaşkanı’mızın şehrinde kadın futbol takımı yok. Bu yönetim galiba kadınlara karşı. Zihniyetlerinde kadınlarla çalışma prensibi olmadığı için böyle bir karar almışlar" ifadelerini kullandı. (ANKA)