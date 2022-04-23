Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Göztepe oldu

Süper Lig'de Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım Göztepe oldu. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe Süper Lig'e veda etti.

Göztepe'nin golünü 90+2'de Adis Jahovic kaydetti. Gaziantep'in golü 90+6'da Figueiredo'dan geldi.

Bu sonuçla 28 puanda kalan İzmir temsilcisi Göztepe'nin Süper Lig'e veda etmesi kesinleşti. Gaziantep FK ise puanını 42 yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Yeni Malatyaspor da lige veda etmesi kesinleşen bir diğer takım olmuştu.

Ligde gelecek hafta Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.