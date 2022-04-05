Göztepe'den Abramovich açıklaması: 'Biz de medyadan okuyoruz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe kulübünün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil'in istifa açıklamasının ardından Rus oligark Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın aldığı iddiaları gündeme gelmişti.

İddiaya dair açıklamada bulunan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Abramovich'in Göztepe'yi satın aldığına dair iddiaları yalanladı. Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.