Süper Lig'de kriz büyüyor: Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak karar

Süper Lig'de sezon iki hafta sonra resmen sona erecekken, yeni sezon öncesi yayın krizi giderek büyüyor.

Yeni sezonda ligi hangi kuruluşun yayınlayacağı yapılan ihalelere rağmen belirsizliğini korurken, son yaşanan gerilimler nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın naklen yayın ihalesi komisyonundan çekildiği öğrenildi.

Ajansspor’da yer alan habere göre, daha önce komisyonda yer alan isimler şöyleydi: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ.

Koç ve Elmas'tan önce Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı TFF'deki görevlerinden istifa ederek komisyondan çıkmış, bu isimlere bir de istifa eden Göztepe Başkanı Sepil eklenmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saygınlığını yitirmesi ve inanırlığın kalmaması nedeniyle Yayın İhalesi Komisyonu’ndan çekildiği, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın ise yayın ihalesi komisyonunda işlerin yürümediğini belirterek “İhale konusunda işler yürümüyordu. Bir ilerleme kaydedemiyorduk. O yüzden istifa kararı aldık” dediği ifade ediliyor.