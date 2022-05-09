Bilkent'te Ümit Özdağ'a protesto

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından protesto edildi. "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarının atıldığı eylemde öğrencilere özel güvenlik müdahale etti.

Öğrenci Faaliyeti üyesi bir grup öğrenci, Ümit Özdağ'ı katıldığı panelde ''Faşizme karşı omuz omuza'' sloganı atarak protesto etti.

Bilkent Üniversitesi’nde üniversiteliler olarak Ümit Özdağ’ın katılımcı olduğu panelde, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları ile Özdağ’ın bir süredir sistematik olarak yaptığı ırkçılığı ve mülteci düşmanlığını protesto ettik.



🗣Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz! pic.twitter.com/q9F4LmrM4Q — Öğrenci Faaliyeti (@ogrncifaaliyeti) May 9, 2022

Öğrenci Faaliyeti'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Bilkent Üniversitesi’nde üniversiteliler olarak Ümit Özdağ’ın katılımcı olduğu panelde, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları ile Özdağ’ın bir süredir sistematik olarak yaptığı ırkçılığı ve mülteci düşmanlığını protesto ettik. Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz'' denildi. Protestocu öğrenciler özel güvenlik tarafından saldırıya uğradı.