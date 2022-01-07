Süper Lig'de korona krizi: Takım maça çıkamazsa ne karar veriliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol takımlarında artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle müsabakaların oynanıp, oynanmayacağına ilişkin ne karar vereceği merak konusu.

TFF geçtiğimiz günlerde kendilerine henüz böyle bir başvurunun yapılmadığını açıklamıştı.

Beşiktaş başvuru yapacak iddiası

Beşiktaş'ta toplam 10 futbolcunun ve teknik direktör Önder Karaveli'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Beşiktaş'ın TFF'ye bir başvuruda bulunacağı ve maçının ertelenmesini isteyeceği öne sürüldü.

TFF'nin koronavirüs erteleme kuralı ne diyor?

TFF'nin koronavirüs erteleme kuralına göre bir takım müsabakaya çıkamazsa hükmen mağlubiyet kararı veriliyor.

Madde şu şekilde;

TFF KORONAVİRÜS ERTELEME KURALI

(5. MADDE - 9. FIKRA)

Kulüplerin pozitif vakalar nedeniyle, futbolcu sayısının 9’un altına inmesi halinde, müsabakaya çıkamamaları ile anılan kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.

Pozitif vakalar sebebiyle maç erteleme durumu bu sezon TFF tarafından düzenlenen yeni talimatname ile kaldırıldı. Erteleme sadece TFF'nin vereceği özel karara tabii.