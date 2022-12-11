Süper Lig'de hakem operasyonu: 'MHK, 6 ismi liste dışı bırakmaya hazırlanıyor'

Kulüplerin "Süper Lig'de yabancı hakemler maç yönetsin" isteğinin gündem olduğu son günlerde Merkez Hakem Kurulu, kendi bünyesinde tartışma yaratabilecek bir karar almak üzere.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, MHK'nin bugün başlayacak seminer sonrasında Süper Lig kadrosunda görev yapan 6 hakemi liste dışı bırakacak.

Bu 6 hakemin yerine alt klasmandan genç isimler eklenecek. VAR kadrosunda 12 hakemi bulunan ve maç atamalarında sıkıntı yaşayan MHK, liste dışı bıraktığı 6 isme "VAR odasında görev yapın" teklifinde bulunacak. Ancak liste dışı kalacak hakemlerin, bu talebe nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

MHK, seminer sonrası 2023'te FIFA kokartı takacak hakemlerin isimlerini de kısa sürede açıklayacak.

VAR'dan 'tüyo' krizi

Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin yarattığı tartışmalar devam ediyor. MHK, yabancı VAR hakemi transferi için görüştüğü 24 ülkeden ret cevabı almıştı. VAR protokolünün bu sezon tam olarak uygulanmaya başlanması talimatının verilmesinin ardından hakemlerin sıkıntı yaşadığı ve ciddi şekilde uyarıldığı ortaya çıktı.

UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas'ın seminerlerde hakemlere "Maçları gözünüzle yönetin, kulağınızla değil" demesi tartışma yarattı.

Kulislerde Dallas'ın bu sözlerinin perde arkasında geride kalan sezonlarda VAR odasından sahadaki hakemlere faul, sarı kart ve korner gibi pozisyonlar için kulaklıktan bilgi verildiği konuşuluyor. MHK bu sezon hakemlere protokolü tam uygulamalarını aktardı.

'Hakemlerimizle ilgili konuşanlara ceza getiriyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları talimat değişikliğiyle maç öncesi ve sonrasında hakemlerle ilgili yorumda bulunan yönetici, teknik direktör ve futbolculara ceza uygulayacaklarını söyledi.

Yayıncı kuruluşta katıldığı programda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, hakemlerin güvenilirliklerine karşı herhangi bir olumsuz algı oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Onları değerli kılmamız lazım. Değerli kılarsak sonuca ulaşılırız. Orta ve yan hakemlerimizden başlarsak, ben başarılı bir sezon olduğunu düşünüyorum. Ancak hata olmadı mı, yüzde 100 mü, tabii ki değil. Hakemler de insan. Dünyanın her yerinde hakem hataları oluyor. Premier Lig'de, La Liga'da, Bundesliga'da oluyor, Türkiye'de de oluyor" diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, hakemlerle ilgili devre arasında talimat değişikliği yapacaklarını belirterek, "Hakemlerimizle ilgili maç öncesi ya da maç sonunda olumlu ya da olumsuz konuşan başkan, teknik direktör ya da futbolcu olursa onlara ceza uygulaması getiriyoruz. Bu hangi ligde olursa olsun. Artık bu kültürü değiştirmemiz lazım. Örneğimiz Premier Lig. Oyun hakem üzerinden değil, taktik üzerinden, futbol üzerinden değerlendirilsin. Yıllardır böyle yaptık hiçbir faydası olmadı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon VAR'ın daha iyi bir şekilde uygulandığını anlatan Büyükekşi, hakem atamalarının da algoritmayla yapıldığını belirterek, "Süper Lig kulüplerimizle konuştuk. Ayın 21'inde gelecekler, MHK onların gözleri önünde hakem atamaları yapacak" dedi.

Süper Lig'e Dünya Kupası yenilikleri geliyor

Mehmet Büyükekşi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan yeniliklere değinerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri çipli top. Bir maçta 'Top kale çizgisinden dışarı çıktı mı, çıkmadı mı?' derken çipli top vasıtasıyla verildi. İkincisi yarı otomatik ofsayt sistemi. Bir de oyunun durması ve uzatma süresiyle ilgili tartışmalar vardı. Ligimizde bakıyorduk bir maç 10 dakika uzatılması gerekiyorsa 6 dakika uzatılıyordu. Biz de bu Dünya Kupası'ndaki uygulamayı görünce, 'VAR odasında AVAR'a bir görev verelim kronometreyi tutsun.' dedik. Hakem düdüğü çaldığı anda kronometre işlesin. Futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman geçirilirse geçilsin, 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika... Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda 15 dakika uzatıldı. Bunu hemen ligin ikinci devresinde uygulamaya geçiriyoruz. Yarı otomatik ofsayt sisteminin de belli bir maliyeti var. Kulüplerle mutabık kalırsak, bir sonraki yıl uygulamaya sokulabilir. Birçok ülke adım atarsa, bu teknolojinin maliyeti de düşecektir. Hem çipli top, hem de yarı otomatik ofsayt sistemi için araştırmaları sürdüreceğiz."