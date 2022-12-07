TFF'den 'uzatma' açıklaması: 'Bunu hemen ligin ikinci devresinde uygulamaya geçiriyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları talimat değişikliğiyle maç öncesi ve sonrasında hakemlerle ilgili yorumda bulunan yönetici, teknik direktör ve futbolculara ceza uygulayacaklarını söyledi.

Yayıncı kuruluşta katıldığı programda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, hakemlerin güvenilirliklerine karşı herhangi bir olumsuz algı oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Onları değerli kılmamız lazım. Değerli kılarsak sonuca ulaşılırız. Orta ve yan hakemlerimizden başlarsak, ben başarılı bir sezon olduğunu düşünüyorum. Ancak hata olmadı mı, yüzde 100 mü, tabii ki değil. Hakemler de insan. Dünyanın her yerinde hakem hataları oluyor. Premier Lig'de, La Liga'da, Bundesliga'da oluyor, Türkiye'de de oluyor" diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, hakemlerle ilgili devre arasında talimat değişikliği yapacaklarını belirterek, "Hakemlerimizle ilgili maç öncesi ya da maç sonunda olumlu ya da olumsuz konuşan başkan, teknik direktör ya da futbolcu olursa onlara ceza uygulaması getiriyoruz. Bu hangi ligde olursa olsun. Artık bu kültürü değiştirmemiz lazım. Örneğimiz Premier Lig. Oyun hakem üzerinden değil, taktik üzerinden, futbol üzerinden değerlendirilsin. Yıllardır böyle yaptık hiçbir faydası olmadı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon VAR'ın daha iyi bir şekilde uygulandığını anlatan Büyükekşi, hakem atamalarının da algoritmayla yapıldığını belirterek, "Süper Lig kulüplerimizle konuştuk. Ayın 21'inde gelecekler, MHK onların gözleri önünde hakem atamaları yapacak" dedi.

Çipli top, uzatma süresi, VAR, yarı otomatik ofsayt sistemi..

Mehmet Büyükekşi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan yeniliklere değinerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri çipli top. Bir maçta 'Top kale çizgisinden dışarı çıktı mı, çıkmadı mı?' derken çipli top vasıtasıyla verildi. İkincisi yarı otomatik ofsayt sistemi. Bir de oyunun durması ve uzatma süresiyle ilgili tartışmalar vardı. Ligimizde bakıyorduk bir maç 10 dakika uzatılması gerekiyorsa 6 dakika uzatılıyordu. Biz de bu Dünya Kupası'ndaki uygulamayı görünce, 'VAR odasında AVAR'a bir görev verelim kronometreyi tutsun.' dedik. Hakem düdüğü çaldığı anda kronometre işlesin. Futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman geçirilirse geçilsin, 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika... Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda 15 dakika uzatıldı. Bunu hemen ligin ikinci devresinde uygulamaya geçiriyoruz. Yarı otomatik ofsayt sisteminin de belli bir maliyeti var. Kulüplerle mutabık kalırsak, bir sonraki yıl uygulamaya sokulabilir. Birçok ülke adım atarsa, bu teknolojinin maliyeti de düşecektir. Hem çipli top, hem de yarı otomatik ofsayt sistemi için araştırmaları sürdüreceğiz."

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan maçtaki olaylara sebep olanların gereken cezaları almaları gerektiğini dile getiren Büyükekşi, "İşaret fişeği oradaki cankurtaranlar tarafından stadyuma sokulmuş. Bundan sonra itfaiye ve cankurtaran araçları da aranacak. Bu durum inşallah diğer kulüplere de ders olur. Bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz diye umut ediyoruz" diye konuştu. (AA)