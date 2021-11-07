Süper Lig'de bir ilk yaşanmıştı: Hakemliği bıraktı

Süper Lig'de Gaziantep-Kasımpaşa maçını erken bitirip, durumu anlayınca futbolcuları soyunma odasından çağırarak kalan dakikaları oynatan hakem Halis Özkahya için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Özkahya'nın yaşananlardan sonra hakemliği bıraktığına ilişkin yazıyı TFF'ye gönderdiğini söyledi.

Dilmen, "Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur. İnşallah TFF kabul etmez, yoksa önüne geçemezsiniz. Allah'tan maç 1-0 değil, 2-0'dı ve antrenörler yapıcı açıklamalar yaptı. Bunlar Avrupa'da maç yöneten genç hakemler. Bu insanların da aileleri var. Yeterki yanlış olmasınlar. Yanlışların ayıklanması gerekiyordu" dedi.