Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri belli oldu

Yeni sezon öncesinde transfer dönemi bugün itibariyle resmen başlarken, Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım konumunda.

DHA'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte 1 milyar 926 milyon 591 bin TL harcayabilecek.

Fenerbahçe'nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 1 milyar 920 milyon 867 bin TL.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor'un harcama limiti 1 milyar 290 milyon 388 bin TL olurken; Beşiktaş, 1 milyar 72 milyon 157 bin TL harcama yapabilecek.

Öte yandan ligin yeni ekipleri Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor'un harcama limitleri ise 255 milyon 436 bin TL.