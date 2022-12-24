Süper Lig kulübüne puan silme cezası verildi

TFF, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmeyi yaptığını duyurarak verilen süre içinde eksiklerini tamamlamayan çok sayıda takıma puan silme cezası verdi.
Yapılan açıklama şöyle:
"Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi."