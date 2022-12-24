Çalışma Bakanı Bilgin: Sendikalar '8 binin çok üstüne çıkmayın' dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HaberTürk’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023 için asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasına ilişkin Vedat Bilgin, “Ben bütün sendikalarla görüştüm. İşçi sendikaları başkanlarının taleplerini aldım. Bana gelen en önemli şey şu. Dediler ki; ‘siz, 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız’ dediler." şeklinde konuştu.

Bakan şöyle devam etti:

"Çünkü ‘bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, o zaman sendikalar fonksiyonsuz hale gelirler.’

Bunu ilk defa söylüyorum, ‘8 binin çok üzerine çıkmayın’ dediler.”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıklamıştı.

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ise asgari ücretin net 14 bin 800 lira olmasını talep etmişti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da “2023 yılı için TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret teklifi net 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız.” açıklamasında bulunmuştu.

Atalay, 2023 yılı için asgari ücretin açıklanmasının ardından “Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır” demişti.