Suna Kan yaşamını yitirdi

Keman virtüözü Suna Kan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyuran piyanist Gülsin Onay, şu ifadeleri kullandı:

"Suna Kan'ı kaybetmişiz.. Allah rahmet eylesin.. Mekanı cennet olsun.. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim.. Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla."