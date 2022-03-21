Sumı'daki kimyasal fabrikasından sızıntı tespit edildi

Sumı kentindeki Sumıhimprom tesisinde amonyak sızıntısı meydana geldi.

Sumı bölgesel yönetiminin başkanı Dmitri Jivitski tarafından yapılan açıklamada sızıntından ilk etapta etkilenen alanın 5 km olduğu söylendi. Yetkili, gaz tehlikeli olduğu için insanların bölgeyi terk etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Jivitski "Novoselitsa köyü tehdit altında” dedi.

Yerel yetkililere göre, amonyak şehre doğru ilerliyor. İnsanlara bodrum katlarına ve binaların alt katlarına sığınmaları tavsiye edildi.

Sızıntının nedeni bildirilmedi.