Sümeyra Çakır'ın sürgün yılları tiyatro sahnesinde

12 Eylül 1980 darbesinden sonra yaşamını Almanya’da sürgün olarak sürdüren ve 1990’da 44 yaşında çok erken aramızdan ayrılan Sümeyra Çakır, 42 yıl sonra memleketine dönüyor. Sümeyra Çakır’ın yaşam öyküsünden kesitlerle birlikte sürgünde sanatçı olmak üzerine güncel bir hikâyeyi konu alan “Serçelerin Süvarisi” adlı senfonik oyun, Türkiye prömiyerini 18 Kasım’da İstanbul’da yapacak.

Almanya’da faaliyet gösteren Güneş Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlanan oyun, Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün 60. yılı dolayısıyla ilk defa geçen yıl Internasyonal Theater Frankfurt’da sahnelendi.

Sümeyra Çakır’ın halen Frankfurt’ta yaşayan hayat arkadaşı Hasan Çakır’ın katkılarıyla, Güneş Tiyatrosu’nun kurucularından yönetmen Müjdat Albak tarafından kaleme alınan oyunun başrolünü ise yine Güneş Tiyatrosu’nun kurucularından tiyatro ve ses sanatçısı Tülay Yongacı üstlendi.

Çeşitli dönemlerde Türkiye’de çalışamaz hale gelip yurtdışına çıkmak zorunda kalan birçok sanatçının kendi deneyimleriyle paralellikler taşıyan oyunda, yaşadığı zorluklar nedeniyle ülkesini terk etmek durumunda kalan tanınmış oyuncu Selin Özsu karakteri Sümeyra Çakır’ın yaşam öyküsüyle buluşuyor.

Geçen yıl Frankfurt başta olmak üzere Almanya’nın çeşitli kentlerinde sahnelenen oyunun Türkiye prömiyeri 18 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 22 Kasım’da ise Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşacak olan oyun, Aralık ayında İstanbul ve İzmir‘de; 2023’de ise yurtiçinde farklı kentlerde sahnelenecek.