Sultangazi halkı oyları için kol kola girdi: 'Çalınan' torba ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de bulunan Aslangazi İlkokulu'nda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yurttaşların binaya girişine izin verilmedi. TKP'li müşahitlerin de müdahalesinin ardından oy sayımı herkese açık olarak devam etti.

Sona eren sayım işleminin ardından oy torbalarından birinin çalındığı fark edildi. Kayıp torba yurttaşların itirazı üzerine bulundu. Ancak bu defa söz konusu torbadaki oyların geçersiz sayılacağı belirtildi. Torbaların tamamının okuldan çıkarılmasını isteyen otobüse kadar koridor oluşturdu. Oy pusulaları alkışlarla otobüse taşındı.

Sultangazi halkı oyları için kol kola girdi: 'Çalınan' torba ortaya çıktıhttps://t.co/CEhutdKss0 pic.twitter.com/z0WBM0ERia — soL Haber (@solhaberportali) May 28, 2023

Tepkiler üzerine otobüs değiştirildi

Sultangazi'de bulunan Gazi İlkokulu'nda ise tamamlanan sayım işleminin ardından çuvallara doldurulan oylar camları kapalı bir otobüs ile taşınmak istendi. Yurttaşların itirazı üzerine geri adım atıldı. Pusulalarının belediye otobüsü ile taşınmasına karar verildi. Sahip çıkılan oylar 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları ile okuldan çıkarıldı.