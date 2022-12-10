Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Sultanbeyli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bina inşaatı önünde alt yapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana gelmiş bir işçi toprak altında kalmıştı.

Göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. (AA)