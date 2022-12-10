İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bina inşaatı önünde alt yapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana gelmiş bir işçi toprak altında kalmıştı.
Göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Sultanbeyli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bina inşaatı önünde alt yapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana gelmiş bir işçi toprak altında kalmıştı.
Göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. (AA)