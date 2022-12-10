İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bina inşaatı önünde alt yapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, toprak altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sultanbeyli'de alt yapı çalışmasında göçük: Bir kişi toprak altında kaldı
Sultanbeyli'de 3 katlı bina inşaatı önünde alt yapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bir kişi toprak altında kaldı.
Haber Merkezi
İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bina inşaatı önünde alt yapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, toprak altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.