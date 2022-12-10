Sultanbeyli'de alt yapı çalışmasında göçük: Bir kişi toprak altında kaldı

Sultanbeyli'de 3 katlı bina inşaatı önünde alt yapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bir kişi toprak altında kaldı.

Haber Merkezi

İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bina inşaatı önünde alt yapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, toprak altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.